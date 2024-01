Rapina, furto e tentata rapina: tre colpi in poche ore, carabinieri a lavoro

FRANCAVILLA FONTANA - Carabinieri a lavoro tra San Pancrazio Salentino, Oria e Francavilla Fontana per individuare la coppia di malfattori che nella serata di venerdì 19 gennaio, ha messo a segno una rapina, un furto e ha tentato un'altra rapina ai danni, rispettivamente, di un supercato, il bar di una stazione di servizio e un altro bar. Si tratta di due uomini, hanno agito incappucciati e con le mani camuffate da guanti, uno era armato di pistola.

Il primo colpo è stato perpetrato poco dopo le 20: i due hanno fatto irruzione in un supermercato a San Pancraio e dopo aver minacciato i presenti con una pistola si sono impossessati di un registratore di cassa, all'interno c'erano circa 600 euro. Nella fuga hanno anche scippato la borsa a una cliente.

Poco dopo si sono diretti nella stazione di servizio Ip sita a Oria sulla "circonvallazione", la sp 51. Anche qui hanno preso il registratore di cassa, sono entrati nell'esercizio commerciale dopo aver infranto la porta di ingresso. Il bottino in questo caso ammonta a circa 100 euro, il fondo cassa.

E' andata male con l'ultimo colpo, a Francavilla Fontana: sono entrati in un bar tentando di compiere una rapina ma dipendenti e avventori li hanno messi in fuga. Ora li cercano i carabinieri, la notizia di rapina e furto è stata diramata a tutte le pattuglie in servizio subito dopo i fatti, avviate le ricerche. Al vaglio i fotogrammi di tutte le telecamere installate sia nelle attività commerciali prese di mira che lungo la via di fuga.