Masserie di lusso nel mirino della malavita: una rapina messa a segno, l'altra sfuma

FASANO – Due masserie adibite a strutture ricettive prese di mira dai rapinatori. E' accaduto la scorsa notte (martedì 2 aprile) nell'agro di Fasano.

In un caso pare abbiano agito almeno quattro uomini, tutti a volto coperto, armati di coltelli e pistole. Dopo essersi introdotti nella masseria, i malfattori si sono diretti verso la reception. Un dipendente, sotto la minaccia delle armi, non ha opposto resistenza. I delinquenti sono riusciti a impossessarsi del denaro custodito nella cassaforte, per poi fuggire a bordo di un Suv.

A distanza di poche centinaia di metri è stata presa di mira anche un'altra masseria. In questo caso, però, i delinquenti sono fuggiti a mani vuote, grazie all'allarme lanciato dal personale

Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Fasano. Al vaglio le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza.

I militari indagano anche sull’assalto armato ai danni del centro Snai di via Roma, sempre a Fasano, perpetrato la sera di Pasqua. In quel caso i banditi hanno arraffato un bottino pari a 5mila euro. Ancora da quantificare, invece, l’ammontare del colpo nella masseria.

