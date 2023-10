Rapina in pieno giorno nel centro commerciale: arrestato giovane brindisino

SURBO (LECCE) – In due hanno provato a portare a termine una rapina a mano armata. Entrambi vestiti di nero e con in testa i caschi integrali, hanno minacciato la commessa del negozio preso di mira.

È accaduto intorno all'ora di pranzo in una gioielleria del centro commerciale Mongolfiera. Per uno dei rapinatori l'esito si è rivelato disastroso: il 24enne, originario della provincia di Brindisi, è stato bloccato dalla squadra mobile di Lecce che si trovava sul posto per altri motivi.

Gli agenti hanno condotto il ragazzo, che inizialmente impugnava un revolver, presso gli uffici della questura leccese in stato di arresto, su disposizione del pm di turno presso la Procura della Repubblica.

L'altro rapinatore, invece, si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. Non si esclude la presenza di un terzo complice. In un primo momento, alcuni dei presenti hanno raccontato di aver sentito uno sparo, eventualità scartata dalle forze dell'ordine.

Seguono aggiornamenti