"Bagnante in difficoltà": ancora nessuna denuncia di scomparsa, ricerche sospese

TORRE CANNE (FASANO) – Intorno alle ore 19 di oggi (mercoledì 23 agosto) sono state sospese le ricerche del presunto bagnante scomparso nello specchio d’acqua antistante al litorale a sud di Fasano. Finora non sono arrivate denunce di scomparsa alle autorità. L’allarme è scattato intorno alle ore 12, quando un bagnante ha segnalato la presenza di una persona in balia delle onde, di cui poi si è persa traccia.

Le ricerche si sono concentrate inizialmente tra “Fiume grande" e Posto di Tavernese. Sono intervenuti il personale dell’ufficio territoriale marittimo di Savelletri della Capitaneria di Porto, una motovedetta della Guardia Costiera di Monopoli, un elicottero dell’Aeronautica militare che si è poi avvicendato con un un elicottero dei Vigili del fuoco, unitamente a una squadra del distaccamento di Ostuni. Anche un gommone della sezione nautica e i sommozzatori dei vigili del fuoco, coordinati dal mezzo Ucl a terra. Alcune imbarcazioni private hanno dato un contributo.

In assenza di denunce di scomparsa, non si può escludere l’ipotesi di un falso allarme o che il presunto bagnante in difficoltà sia riuscito a rientrare da solo. Le ricerche potrebbero ripartire domani.

Aggiornato alle ore 19.35 (ricerche sospese)