Ricettazione, una rapina riuscita e una tentata: un uomo finisce in carcere

CEGLIE MESSAPICA - Accusato di due rapine - una andata in porto e l'altra no - nel giro di pochi giorni e di ricettazione, finisce in carcere. Nel corso della notte tra ieri e oggi (10 ottobre), i carabinieri della stazione di Ceglie Messapica hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Brindisi, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 38enne del luogo, disoccupato.

E' ritenuto responsabile della rapina aggravata consumata presso il supermercato Cam di Ceglie il 4 gennaio 2023. Quel giorno, un uomo - volto nascosto da un passamontagna artigianale - ha minacciato una cassiera con un coltello da cucina e si è fatto consegnare una somma pari a 900 euro, per poi darsi alla fuga.

L'altra accusa riguarda una tentata rapina, sempre aggravata. Tre giorni dopo - era il 7 gennaio - un uomo ha assaltato il supermercato Smart, sempre a Ceglie e sempre col volto nascosto da un passamontagna artigianale. Brandendo un coltello da cucina, ha intimato al titolare di consegnargli il denaro presente in cassa. In un primo momento ci è riuscito, ma poi ha dovuto desistere grazie alla pronta reazione dell'uomo, che gli ha scagliato addosso degli oggetti, costringendolo alla fuga.

Infine, la terza accusa riguarda i reati di ricettazione e guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. E' accusato di essere andato a sbattere contro un muro mentre si trovava a bordo di un'autovettura oggetto di furto. Il risultato sono state diverse lesioni. L'episodio è accaduto a Ostuni il 22 luglio scorso.

Gli elementi probatori raccolti dai militari della stazione di Ceglie Messapica, che hanno svolto indagini, sono consistiti nell'iniziale denuncia - datata 8 gennaio 2023 - per la tentata rapina, grazie alla visione delle immagini e al sequestro di una bici in uso all'indagato e alla successiva comparazione del Dna con un passamontagna utilizzato il 7 gennaio e un coltello sequestrato, legato all’evento del 4 gennaio.

Si legge in un comunicato ufficiale dei carabinieri: "Contestualmente alla notifica del provvedimento cautelare, gli è stato notificato l'avviso orale del questore di Brindisi che era stato proposto dalla medesima stazione operante. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell'autorità giudiziaria, il 38enne è stato condotto nel carcere di Brindisi".