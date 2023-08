"Bagnante scomparso": ripartite le ricerche in mare, Guardia Costiera in azione

BRINDISI – Intorno alle ore 5.30 di oggi (giovedì 24 agosto) le ricerche del presunto bagnante scomparso nello specchio d’acqua antistante a Savelletri, marina di Fasano. Sul posto stanno operando due unità della Guardia costiera della Capitaneria di porto di Brindisi al comando del capitano di vascello Luigi Amitrano.

Si tratta della motovedetta Cp 844 partita da Brindisi e del battello A94 partito dal porticciolo di Savelletri. Finora, però, ancora nessuna denuncia di scomparsa. Si è fermi quindi alla segnalazione effettuata intorno a mezzogiorno di ieri da un cittadino che ha riferito di una persona in balia delle onde. A quel punto si è attivato il dispositivo di ricerca, con uomini e mezzi della Capitaneria e dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi.

Non si può escludere l’ipotesi di un falso allarme o di un rientro a terra in autonomia da parte del presunto scomparso, ma non si può lasciare nulla di intentato.