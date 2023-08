Dodicenne scomparsa a Bari, il sindaco annuncia il lieto fine: "E' stata ritrovata"

CAROVIGNO – La buona notizia l’ha data il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzilotti, intorno alle ore 21 di oggi (sabato 12 agosto). Dopo più di due giorni di ricerche, è stata ritrovata G.E., la 12enne di Carovigno che era scomparsa giovedì mattina (10 agosto) nel centro di Bari. Il post facebook del primo cittadino pone fine alla preoccupazione che attanagliava un’intera comunità. La minorenne è stata individuata in serata a Casamassina (Bari). "Grazie alle forze dell'ordine e tutti voi", ha scritto Lanzilotti.

Al momento non si hanno dettagli sulle circostanze del ritrovamento. La ragazzina era sparita mentre la madre si trovava all’interno di un negozio di fotografie in via Unità d’Italia. Un appello alle ricerche era stato rilanciato anche dall’associazione Penelope Puglia. La madre della 12enne è originaria della Romania. Il padre è carovignese.

