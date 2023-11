Ruba borsa a una donna e va a fare shopping: arrestato dalla Polizia locale

SAN PIETRO VERNOTICO – Un arresto e due denunce per furto nella giornata di ieri, martedì 21 novembre, a San Pietro Vernotico da parte degli agenti della Polizia locale. Un 36enne di Cellino San Marco è finito ai domiciliari, nei guai anche due brindisine. Gli episodi che hanno portato all’arresto e alle denunce non sono collegati.

Nel primo caso il cellinese, in pieno giorno, ha rubato la borsa a una donna in bicicletta, anche lui viaggiava in bici. I fatti si sono verificati in piazza Falcone dove ha sede il comando della Polizia locale. La vittima non ha esitato a recarsi dai vigili per raccontare l’accaduto e sporgere denuncia. La notizia è stata diramata alla pattuglia in servizio che ha immediatamente eseguito un giro di perlustrazione del territorio. L’autore del furto è stato trovato poco dopo in via Brindisi: aveva fatto shopping utilizzando il bancomat della vittima. Purtroppo nella borsa c’era anche il Pin. Aveva speso circa 300 euro. Il 36enne è stato fermato e portato un caserma e dopo le formalità di rito arrestato per furto. Nella giornata di oggi si è svolto il processo per direttissima. Arresto convalidato e domiciliari.

Sempre ieri gli agenti della Polizia locale sono stati chiamati nel supermercato Eurospin per un furto. Due donne di Brindisi avevano occultato nelle loro borse grossi pezzi di parmigiano. Per loro è scattata la denuncia.