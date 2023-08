Centinaia di persone salvate in mare: la Open Arms torna a Brindisi con 200 migranti

BRINDISI – Continuano senza sosta i viaggi della speranza a bordo di gommoni e carrette del mare. In questi giorni il Canale di Sicilia è trafficato come non avveniva da anni. Come al solito ci sono le Ong in prima linea nelle operazioni di soccorso. E il porto di Brindisi si conferma uno dei punti di sbarco.

Per la giornata di lunedì è atteso l’arrivo della nave della Open Arms con circa 200 migranti a bordo. Nel pomeriggio di oggi (venerdì 4 agosto) dovrebbe svolgersi un tavolo in prefettura per il coordinamento dell’ormai collaudatissimo dispositivo di accoglienza.

I precedenti sbarchi

Con ogni probabilità la nave attraccherà nel porto interno, nei pressi del capannone ex Montecatini. Questo lo scenario dei quattro precedenti sbarchi avvenuti dall’inizio dell’anno. Il primo risale al 10 marzo, con l’arrivo di 105 persone a bordo della nave di Emergency. Il 7 aprile e il 19 maggio il porto accolse la Geo Barents: la prima volta con ben 339 migranti, la seconda con 26 persone. La Open Arms fece il suo primo approdo a Brindisi lo scorso 9 luglio, con 299 migranti.

Centinaia di persone soccorse

Quello di lunedì sarà quindi il secondo ormeggio della nave dell’organizzazione non governativa spagnola, che negli ultimi giorni ha effettuato numerose operazioni di salvataggio fra la Libia e la Sicilia. Inizialmente era stato assegnato il porto di Napoli, ma per le pessime condizioni del mare l'imbarcazione è stata poi dirottata verso la Puglia.

La Ong fornisce continui aggiornamenti sulle proprie attività tramite i profili social. “Questa notte - si legge nel posto pubblicato poco dopo le ore 11 di stamattina - il nostro veliero Astral ha realizzato tre complicate operazioni di salvataggio”.

“Si trattava di imbarcazioni metalliche, molto precarie, a rischio naufragio con a bordo 136 persone – fa sapere l’organizzazione - tra cui 35 donne, di cui una incinta, e quattro bambini. Ieri le squadre di Astral e Open Arms hanno assistito e soccorso un totale di 913 persone nel Mediterraneo centrale”.