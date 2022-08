Incendio in un'abitazione, anziano riesce a mettersi in salvo

SAN VITO DEI NORMANNI - Le fiamme, il fumo, la paura: incendio in un'abitazione a San Vito Dei Normanni, un anziano riesce a mettersi in salvo. E' accaduto oggi, giovedì 11 agosto, intorno alle 11:14, in via Foscolo. Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni è prontamente intervenuta sul posto. Erano presenti anche polizia locale e carabinieri.

I vigili del fuoco, oltre a domare le fiamme, hanno cercato anche di stabilire le cause del rogo. C'è la possibilità che l'incendio sia scaturito da un elettrodomestico - un frigorifero - per poi estendersi al resto dell'abitazione. Il frigorifero e alcune suppellettili del vano cucina sono andati distrutti.

L'intervento dei vigili del fuoco è valso, inoltre, alla messa in sicurezza dell'abitazione interessata. Il proprietario della stessa è un signore anziano. Accortosi del rogo, era riuscito a mettersi in salvo prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Non si registrano danni strutturali.