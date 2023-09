Scomparsa Napolitano: in Prefettura a Brindisi un registro condoglianze 

BRINDISI - Un registro delle condoglianze per il decesso del Presidente emerito della Repubblica, senatore di diritto a vita, Giorgio Napolitano, sarà disponibile presso la Prefettura di Brindisi dal 24 settembre fino al giorno della celebrazione delle esequie di Stato, martedì 26 settembre prossimo. Lo comunica la Prefettura di Brindisi in una nota. Il registro sarà disponibile dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00. L'apertura di registri di condoglianze negli Uffici territoriali del Governo - Prefetture per la morte del presidente emerito Napolitano segue a una disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Dopo l'omaggio delle autorità, la camera ardente allestita al Senato per Giorgio Napolitano è stata aperta al pubblico dal presidente di Palazzo Madama Ignazio La Russa. In molti si stanno recando nella sala Nassirya per l'ultimo saluto all'ex capo di Stato. Il flusso di persone che entrano ed escono dalla sala è continuo.