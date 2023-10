Da più di 24 ore non si hanno sue notizie: apprensione per un macellaio

CISTERNINO - Si stanno vivendo momenti di apprensione a Cisterino dove da ieri sera (giovedì 12 ottobre) non si hanno notizie di un macellaio di 47 anni. A lanciare l'allarme, denunciandone la scomparsa ai carabinieri, è stata la sua compagna, non vedendolo tornare a casa. Il suo furgone, di colore blu, sarebbe stato ritrovato con le chiavi ancora inserite nel quadro sul ciglio di una strada, in località Madonna di D’Ibernia lungo la strada che da Cisternino conduce a contrada Monti. Attivato, nel pomeriggio di oggi, il piano provinciale per le ricerche da parte dei vigili del fuoco e carabinieri. Si cerca anche con unità cinofile e droni. Si sta setacciando Contrada Casalini, quella più vicina alla sua abitazione. Il 47enne sino a qualche mese fa aveva gestito una macelleria a Montalbano per poi trasferirsi a lavorare a Cisternino in un’altra macelleria.