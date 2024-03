Scritta "Palestina" e sfregi sulla chiesa: individuato il responsabile

BRINDISI - Sarebbe un uomo di 40 anni affetto da problemi psichici l'autore dell'imbrattamento della facciata della chiesa di San Benedetto, sita nell'omonima via a Brindisi. Per lui è scattata la denuncia. A individuarlo gli agenti della Digos della Questura di Brindisi intervenuti subito dopo la scoperta del deturpamento. Sulle cornici che decorano il portone di ingresso sono stati disegnati con vernice rossa punti che richiamano rivoli di sangue, stessi sfregi anche ai lati della porta di un edificio della Curia adiacente alla chiesa. Sui gradini dello stesso la scritta "Palestina", sempre in rosso.

La scoperta risale alla mattinata di ieri, martedì 5 marzo. Sul posto si sono recati gli uomini della Digos che si sono messi subito a lavoro per cercare l'autore del gesto. Sin da subito è stata esclusa la matrice politica e religiosa. Dall'esame dei fotogrammi di alcune telecamere installate nella zona e dall'ascolto di alcune testimonianze è emerso che si è trattato di un atto vandalico. Molto grave considerato il danno all'edificio storico, la chiesa si trova in pieno centro. Come già accennato, ad agire nella serata di lunedì scorso, un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell'ordine, con problemi psichici.

