Senzatetto trovato senza vita in un casolare: il comune paga le spese per il funerale

OSTUNI - La nipote non lo vedeva da più di una settimana così nella serata di ieri, giovedì 6 marzo, ne aveva denunciato la scomparsa presso il commissariato di Polizia di Ostuni. Purtroppo, però, è stato trovato senza vita in un casolare. Triste fine per un uomo di 55 anni di Ostuni senza fissa dimora. A fare il ritrovamento i poliziotti che si erano messi a perlustrare le campagne ostunesi in seguito alla denuncia di scomparsa. La salma è stata restituita all'unica partente, la nipote che aveva lanciato l'allarme, che però non può sostenere le spese per il funerale. Sarà, quindi, l'amministrazione comunale di Ostuni a occuparsi delle esequie per assicurare una degna sepoltura allo sfortunato 55enne.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui