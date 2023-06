Servizio straordinario di controllo del territorio: 4 denunce e 3 segnalazioni

CEGLIE MESSAPICA - Quattro denunce e tre segnalazioni alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacente. E' questo è il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito nel Comune di Ceglie Messapica da parte dei carabinieri dei reparti dipendenti dalla compagnia di San Vito dei Normanni hanno.

I denunciati sono: un uomo che alla guida di un ciclomotore che è stato trovato in possesso di 2 coltelli a serramanico della lunghezza di 15 e 21 cm; una donna che controllata alla guida di un’auto, in evidente stato di ebbrezza alcolica, a seguito di accertamento etilometrico che ha confermato un tasso alcolemico superiore al limite consentito. La patente di guida è stata ritirata. Un giovane sorpreso alla guida di un’auto in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico superiore al limite consentito come da accertamento etilometrico effettuato sul posto. La patente di guida è stata revocata poiché già sospesa per omessa presentazione a revisione.Un giovane che, in atto sottoposto al regime della detenzione domiciliare, è stato sorpreso a colloquiare con due persone all’esterno della propria abitazione

I segnalati alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale: un 24enne di San Vito dei Normanni, trovato in possesso di 0,2 grammi di hashish; un 20enne di San Vito dei Normanni trovato in possesso di 0,1 grammi di marijuana; un 45enne di Ostuni, trovato in possesso di 0,67 grammi di cocaina.

Complessivamente sono stati controllati 37 automezzi e identificate 43 persone, eseguite diverse perquisizioni, nonché controllati alcuni esercizi pubblici ed elevate contravvenzioni al Codice della Strada.

