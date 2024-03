Sesso o soldi, donna ricattata dopo scambio di foto erotiche: 47enne condotto in carcere

CEGLIE MESSAPICA - Un 47enne di Ceglie Messapica è stato condotto in carcere dai carabinieri del luogo, che hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi. L’uomo deve scontare la pena residua di 2 anni, 8 mesi e 16 giorni di reclusione per il reato di estorsione, commesso otto anni fa.

Nel 2016, l'allora 39enne stabilì un rapporto di confidenza con una donna, agganciata su facebook, tale da giungere allo scambio di foto erotiche. Ma era una trappola, per lei ovviamente, che alla fine chiese aiuto ai carabinieri. La relazione virtuale durò per alcune settimane prima della cattura dell’estorsore. Quest'ultimo, dopo aver ricevuto le foto dalla donna, cambiò subito atteggiamento: sempre via social, iniziarono delle richieste ricattatorie per evitare che le immagini venissero messe in circolazione sulla rete. Tra le minacce anche quella di rivelare tutto al marito della vittima, con il quale aveva due figli. L’uomo pretendeva prestazioni sessuali oppure un versamento di 500 euro.

Disperata, la donna si trovò costretta a raccontare tutto al coniuge. Su consiglio dei militari della stazione dell’Arma di Ceglie Messapica, la vittima si finse disposta a pagare e venne così stabilito il luogo dell’incontro tra i due. Ma lì, debitamente appostati, c’erano anche i carabinieri. Era il 14 giugno 2016: non appena l’estorsore intascò le banconote, venne circondato dagli investigatori che sequestrarono i soldi e lo dichiararono in arresto in flagranza di reato.

Dopo la condanna definitiva, a distanza di circa otto anni dall'accaduto, il 47enne è stato condotto presso la Casa circondariale di Brindisi.

