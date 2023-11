Sorpresa dai vigili a scaricare rifiuti edili in campagna: nei guai una 70enne

SAN PIETRO VERNOTICO - Con una carriola faceva la spola tra la sua abitazione dove erano in corso lavori edili e un terreno scaricando nello stesso materiale da costruzione ma per sua sfortuna durante queste manovre è passata una pattuglia della Polizia locale che l'ha seguita cogliendola in flagranza di reato. Nei guai una 70enne di San Pietro Vernotico. I fatti risalgono a qualche settimana addietro, il terreno trasformato in discarica è situato in contrada Lero, nei pressi della circonvallazione per Cellino San Marco. La donna va incontro a una denuncia penale e, dopo gli accertamenti e le verifiche del caso e le relazioni di Arpa, dovrà provvedere a bonificare la zona a sue spese.

Va ricordato che il 10 ottobre scorso è entrata in vigore la legge 137/2023 che stabilisce l’applicazione di un’ammenda penale e non più amministrativa nel caso di abbandono di rifiuti compiuto da soggetti che non sono titolari di imprese o responsabili di Enti. Chi abbandona rifiuti, quindi, è punito con un’ammenda da mille a 10mila euro. Con la sanzione amministrativa pecuniaria l’importo variava da 300 a 3mila euro. La pena è aumentata sino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi. Nel caso la violazione sia operata da imprese o enti, invece, vengono applicate sanzioni penali più alte: l’arresto da tre mesi a un anno o l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.