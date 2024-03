Spaccata ai danni di una boutique e auto incendiata nelle campagne: si indaga

SAN PIETRO VERNOTICO – Notte di Pasqua movimentata per le vie di San Pietro Vernotico. Ignoti malfattori hanno preso di mira il negozio di abbigliamento Jap, situato in via Brindisi, angolo con via Vercelli, verso la circonvallazione.Con un martello hanno spaccato la vetrina che affaccia sulla strada secondaria, sono entrati all’interno dell’attività commerciale e si sono impossessati di alcuni capi di abbigliamento. Poi si sono dileguati per le vie limitrofe.

Sul posto si sono recati i carabinieri e le guardie giurate dell’istituto di vigilanza Rangers. Il danno non è stato ancora quantificato ma potrebbe essere ingente, se si considera che il negozio ospita gli indumenti di note griffe.

Precedente furto nel 2019

Lo stesso esercizio commerciale aveva già subito una spaccata la notte fra il 10 e l’11 maggio 2019. In quel caso i malfattori, intercettati dai vigilantes, aprirono il fuoco contro la pattuglia, fortunatamente senza provocare feriti, per poi darsi alla fuga. Il negozio aveva riaperto da poche settimane, dopo un intervento di restyling. Il titolare stamattina ha dovuto “rattoppare” la vetrina danneggiata con un pannello.

Ritrovata un'auto carbonizzata

I carabinieri hanno avviato un’indagine per identificare i responsabili. Con ogni probabilità saranno acquisite le immagini riprese dalle telecamere della zona. Potrebbe non essere un caso che alle prime luci del giorno, in contrada Chiodi, nei pressi della strada che collega Brindisi a San Pietro Vernotico (ex Ss 16), sia stata ritrovata una lancia Ypsilon rubata. Il mezzo, abbandonato e incendiato, è stato recuperato da un carro attrezzi della ditta Tarantini. Ora si trova in un deposito giudiziale. Potrebbe trattarsi della stessa vettura utilizzata dagli autori della spaccata? Gli investigatori sono al lavoro per sciogliere il dubbio.