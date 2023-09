Spaccio, donna trovata con dosi di cocaina, hascisc e marijuana: arrestata

MESAGNE - Una donna sulla 40ina di Mesagne è stata arrestata dalla polizia in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio: è stata trovata con dosi di cocaina, hascisc e marijuana. L'arresto, operato dagli agenti del locale commissariato, risale a martedì scorso e si inquadra in un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati.

Durante queste attività i poliziotti avevano notato continui andirivieni e movimenti sospetti nei pressi di un'abitazione del centro storico. Dopo i dovuti appostamenti martedì scorso sono entrati in azione eseguendo una perquisizione domiciliare: in casa c'erano cocaina, hascisc e marijuana, già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato. Per la donna ritenuta responsabile di quell'attività di spaccio e che fino a questo momento non aveva mai avuto problemi con la giustizia, è scattato l'arresto.