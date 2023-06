Colpo di pistola in pieno giorno al Casale: gambizzato un giovane in scooter

BRINDISI – Mentre procedeva in sella al suo scooter, è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco. Un brindisino di 27 anni è la vittima di una gambizzazione che è avvenuta intorno alle ore 13.30 di giovedì (22 giugno) in via Francesco De Pineto, nei pressi della chiesa Ave Maris Stella, al rione Casale.

Il malcapitato è stato soccorso da personale del 118 e trasportato presso l’ospedale Perrino di Brindisi, dove in serata è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l'estrazione del proiettile. Da quanto appreso non sarebbe in pericolo di vita.

Sull’episodio indagano i poliziotti della Squadra mobile di Brindisi. La dinamica dei fatti non è chiara. Al momento non vi sarebbero testimonianze dell’accaduto. Qualche indicazione potrebbe arrivare dalle immagini riprese dalle telecamere della zona, al vaglio degli investigatori. Si ipotizza che il colpo sia partito da una pistola.