Colpi di pistola al rione Sant'Elia: un uomo ferito alla gamba, indaga la polizia

BRINDISI – Un colpo di pistola lo ha ferito alla gamba. Fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze un brindisino che ieri sera (venerdì 1dicembre) è stato raggiunto da un proiettile.

I poliziotti della Squadra mobile della questura di Brindisi sono al lavoro per ricostruire i fatti. L’episodio si sarebbe verificato in via Ligabue, al rione Sant’Elia, nei pressi della piscina comunale.

Dell’accaduto si san ben poco. A quanto pare la pistolettata sarebbe partita al culmine di una lite. Di certo c’è che la vittima si è recata presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino.

L’uomo aveva una ferita superficiale. Dopo aver ricevuto le cure del caso, è stato dimesso con una prognosi di due settimane. I poliziotti si sono recati sul posto per i rilievi del caso. Le immagini riprese dalle telecamere sono al vaglio degli investigatori. Sulle indagini si mantiene stretto riserbo.