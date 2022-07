Urgente bisogno di un farmaco al Perrino: staffetta salvavita della polizia

BRINDISI – I mezzi della polizia hanno sfrecciato in sirena lungo tutta la superstrada che collega Taranto a Brindisi. Chi li ha incrociati lungo il percorso deve aver pensato a un grave fatto di cronaca che richiedeva l’immediato intervento delle forze dell’ordine. Ma nulla di tutto questo. E’ stata un’emergenza sanitaria ad attivare gli equipaggi delle questure di Taranto e Brindisi. Un paziente presso l’ospedale Perrino di Brindisi aveva urgente bisogno di un farmaco di cui il nosocomio brindisino non disponeva. L’ospedale più vicino che avrebbe potuto fornirlo era quello di Taranto.

Fra i due capoluoghi vi è una distanza di circa 55 chilometri. In condizioni di traffico normali, possono essere percorsi in circa un’ora d’auto. In una serata di luglio, con la statale ingolfata dal traffico di rientro dalle spiagge, può volerci anche (molto) di più. Ma quel farmaco doveva arrivare al Perrino il prima possibile. Non c’era neanche un minuto da perdere. Per questo, fra le 19 e le 20 di ieri (lunedì 4 luglio) è stata attivata una staffetta "salvavita" lungo l’asse jonico-adriatico.

Una pattuglia delle Volanti della questura di Taranto ha raggiunto la locale struttura ospedaliera, dove ha ricevuto in consegna il farmaco. Da lì i poliziotti si sono diretti verso la strada statale 7 per Brindisi. Il coordinamento con i colleghi della questura di Brindisi è stato perfetto. Giunto al confine fra le due province, l’equipaggio era atteso dagli uomini delle Volanti di Brindisi, che hanno prelevato il farmaco e hanno proseguito verso l’ospedale Perrino. Intorno alle ore 20,30, l’equipaggio è giunto a destinazione, concludendo un’operazione di polizia diversa dall’ordinario, ma fra le più importanti che si possano effettuare.