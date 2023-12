Cane ferito giace nei campi: il suo inseparabile amico attira un uomo e lo salva

OSTUNI – Erano soliti scorrazzare l’uno al fianco dell’altro nei campi. Quando uno dei due è rimasto ferito, il suo fedele amico non gli ha voltato le spalle. Anzi si è prodigato affinché venisse recuperato e tratto in salvo. Due cani di grossa taglia bianchi sono i protagonisti di una storia di amicizia fra cani, in tema con il clima natalizio di questi giorni. I fatti si sono verificati nella tarda mattinata di oggi (mercoledì 27 dicembre) in contrada Salinola, nelle campagne di Ostuni.

Entrambi i cani, da quanto appreso, sono di proprietà ma hanno l'abitudine di andare in giro liberamente. Amici per la pelle, sono molto conosciuti fra gli abitanti del posto. Spesso li si vede andare a spasso insieme. Docili e mansueti, tendono ad avvicinarsi alle auto che transitano lungo la strada provinciale che collega Ostuni a San Michele Salentino.

Da alcuni giorni, però, uno dei due fido, simile a un pastore tedesco bianco, andava in giro da solo. Del suo amico, simile a un maremmano, si era persa ogni traccia. Su facebook erano stati anche lanciati degli appelli a tal proposito. Stamattina, come di consueto, un residente ha portato da mangiare al simil pastore tedesco bianco. Ma la bestiola ha cominciato a manifestare segni di insofferenza. L’uomo ha capito che qualcosa non andava e ha iniziato a seguire il cane fino a quando non l’ha condotto dal simil maremmano, riverso nei campi.

Il cane non riusciva a muovere le zampe posteriori. Spostarlo da lì era estremamente complesso. Per questo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni. Il cane, adagiato su un telo, è stato consegnato a una pattuglia della Polizia Locale e successivamente trasportato in un ambulatorio veterinario. Si presume che il malcapitato possa essere stato investito da un’auto. Ma si tratta solo di un’ipotesi. Di certo c’è che il suo inseparabile amico dal pelo bianco gli ha salvato la vita.