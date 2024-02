Non gli piace il lavoro: 87enne accoltella elettricista e gli sfascia l’auto a colpi di mazza

VERNOLE – C’è modo e modo per esprimere dissenso rispetto a un lavoro che, a proprio dire, non sarebbe stato svolto a regola d’arte. Un anziano di 87 anni di Strudà, frazione di Vernole, ha usato la via più breve. Accanendosi come una furia contro un elettricista che aveva sollecitato a intervenire per una manutenzione e non fermandosi nemmeno quando le vie del paese si sono riempite di residenti.

Attirati dalle urla, i cittadini scesi in strada sono rimasti attoniti davanti a una scena che doveva sembrare presa di sana pianta da qualche commedia nera dei fratelli Coen: l’elettricista dolorante alla schiena, per via di un fendente appena subito con la lama di un attrezzo all’altezza dei reni e l’anziano che, con una mazza di legno di una settantina di centimetri, stava devastando la sua autovettura. Colpi violenti, ben assestati, quelli dell’87enne, su carrozzeria e parabrezza, piegando la lamiera e frantumando i cristalli.

Solo con l’intervento dei carabinieri della sezione radiomobile di Lecce si è riportata la calma e si è arrivati a una prima, sommaria ricostruzione di una vicenda ai limiti del surreale.

Tutto è accaduto verso le 16,30. L’anziano, che ha una copertura di telecamere interne ed esterne all’abitazione, era convinto che non funzionassero bene. Così, ha richiesto a un elettricista, lo stesso di sempre, di provvedere a una riparazione. L’uomo, un 54enne di Torchiarolo, ha quindi raggiunto il borgo nelle campagne di Vernole per mettersi all’opera. Solo che all’anziano committente non deve essere piaciuto qualcosa ed è probabile che sia sorta una discussione con l’elettricista, secondo il quale, evidentemente, la videosorveglianza non manifestava alcun problema.

Tant’è. Nonostante gli acciacchi dell’età, al punto da avere l’87enne anche problemi di deambulazione e aiutarsi con un girello, non gli è mancata una certa prontezza di riflessi: stando alle ricostruzioni, infatti, avrebbe afferrato uno strumento multiuso, da un lato pinza e dall’altro coltello di una decina di centimeti, colpendo il 54enne alla schiena. Una ferita, per fortuna, non profonda.

L’uomo, sanguinante e terrorizzato, è fuggito verso l’esterno iniziando a richiedere aiuto a gran voce. Così, i primi residenti nelle vicinanze si sono affacciati dalle proprie abitazioni e si sono ritrovati davanti alla parte finale della storia. Anche l’anziano, infatti, è uscito di casa. Armato di un bastone. E ha iniziato a rifilare legnate sulla Fiat Multipla dell’artigiano, provocando conche sul cofano, sfasciando un fanale e uno specchietto laterale, dulcis in fundo sfondando il parabrezza.

Nel giro di pochi minuti a Strudà sono arrivati i carabinieri della sezione radiomobile che, per prima cosa, hanno sequestrato l’attrezzo usato per ferire l’elettricista e la mazza di legno. Poi, sono giunti anche gli operatori del 118 in ambulanza, i quali hanno soccorso il malcapitato 54enne. L’uomo è stato trasportato in codice giallo in ospedale per via del taglio dietro la schiena. Infine, sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Vernole per la fase d’indagine. E, sentito il pubblico ministero di turno, l’87enne è stato denunciato a piede libero.

