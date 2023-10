Tafferugli e aggressioni dopo la partita: emessi otto provvedimenti di Daspo

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Al termine della partita di calcio un gruppo di tifosi del Taurisano aveva sfondato il cancello di accesso al terreno di gioco, facendo ingresso in campo con l'intento di arrivare al contatto fisico con i dirigenti ed i calciatori della squadra avversaria, ovvero il Brilla Campi. Ne sono conseguiti tafferugli ed aggressioni, solo l'intervento delle forze dell'ordine era riuscito a contenere la furia violenta di questi facinorosi.

Lo scenario da incubo si è verificato nello stadio comunale di San Pancrazio Salentino, campo neutro scelto per ospitare la finale play off di Promozione (girone B) giocata il 7 maggio 2023, valevole per il salto di categoria nel campionato regionale di Eccellenza.

Il clima surreale era stato alimentato, nel corso del secondo tempo supplementare, da una discussione tra i componenti delle due panchine in conseguenza alla mancata realizzazione di un calcio di rigore da parte della squadra del Taurisano.

Le indagini svolte successivamente dai carabinieri avevano consentito di individuare ed identificare buona parte di coloro che si erano resi responsabili di tali comportamenti: alcuni sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria, altri segnalati al questore per le conseguenti valutazioni di carattere amministrativo.

L’istruttoria, esperita dalla Divisione polizia anticrimine della questura di Brindisi, ha poi permesso di verificare come alcuni di loro fossero recidivi in comportamenti violenti connessi allo svolgimento di competizioni sportive, con la conseguente emissione di ben otto provvedimenti inibitori dell’accesso alle manifestazioni sportive (Daspo).