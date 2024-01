Trasportavano marijuana e cocaina, in due fermati al posto di blocco: arrestato 55enne

SAN PIETRO VERNOTICO - Viaggiavano a velocità sostenuta a bordo di un furgone contenente un chilo di marijuana e cinque grammi di cocaina. Protagonisti in negativo due uomini originari della provincia di Lecce. Il proprietario e conducente del mezzo è un 55enne di San Pietro in Lama, Stefano Saponaro, già noto alle forze dell'ordine. Insieme a lui c'era anche un 25enne.

È successo nella tarda serata di ieri (15 gennaio), quando la coppia stava transitando da San Pietro Vernotico in prossimità dello svincolo della strada statale 613 per Torchiarolo. Proprio in quel punto i due si sono trovati davanti un posto di blocco dei carabinieri, che hanno fermato il furgone per svolgere i controlli di rito.

In seguito alla relativa perquisizione del veicolo, i militari hanno rinvenuto la sostanza stupefacente debitamente occultata. Quest'ultima, così come lo stesso mezzo, è stata sottoposta a sequestro penale.