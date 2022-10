Spaccio, trovato dalla polizia con 36 dosi di cocaina: arrestato

BRINDISI - Nell’ambito di mirati servizi di prevenzione e repressione dei reati in genere e dello spaccio di sostanze stupefacenti disposti dal questore di Brindisi, nel primo pomeriggio di venerdì 28 ottobre scorso gli agenti della Sezione narcotici della Squadra mobile hanno arrestato il 39enne di Brindisi Davide Tramacere perché trovato con 15 grammi di cocaina suddivisa in 36 dosi.

L’arresto è stato operato nell’ambito di alcuni servizi di osservazione e pedinamento a suo carico. Gli agenti della Mobile, diretta dal Vice questore Rita Sverdigliozzi, sono entrati in azione nel momento in cui il 39enne ha estratto da un “nascondiglio” sito nei pressi della sua abitazione un involucro sospetto. Dentro c’era cocaina suddivisa in dosi, si ritiene pronta per essere spacciata. Durante la successiva perquisizione è stato trovato il materiale per il confezionamento.

Tramacere è stato arrestato e rinchiuso in carcere. Nella mattinata di oggi, assistito dal suo legale di fiducia, l’avvocato Francesco Cascione, sarà ascoltato dal giudice per le indagini preliminari Barbara Nestola, per la convalida dell’arresto.