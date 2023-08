Ubriaco alla guida non si ferma all'Alt e aggredisce carabiniere con un bastone: arrestato

TORRE SANTA SUSANNA - Non solo non si è fermato all'Alt imposto dai carabinieri ma una volta fermato ha anche opposto resistenza aggredendo uno di essi con un bastone. Serata movimentata quella di ieri, venerdì 4 agosto, per le vie di Torre Santa Susanna. Il protagonista di questa vicenda, che pare rientrasse da un matrimonio la cui cerimonia si è svolta a Mesagne, è stato arrestato per esistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il carabiniere rimasto ferito è finito in ospedale per essere medicato.

I fatti si sono verificati attorno alle 22.30. I militari dell'Arma della stazione di Torre Santa Susanna mentre erano impegnati in un posto di controllo hanno visto sopraggiungere un'auto che procedeva sbandando, invadeva la corsia opposta per poi rientrare in quella di marcia. Non hanno, quindi, esitato a imporre l'Alt ma il veicolo in questione non si è fermato. Così hanno dovuto inseguirlo, poche centinaia di metri dopo, precisamente nei pressi della scuola elementare Giovanni Falcone, sono riusciti fermare quell'auto. Ma il conducente, che viaggiava insieme alla famiglia, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all'alcool, non si fatto ragionare: ha inveito contro i militari e poi ha estratto un bastone dall'auto colpendo uno di essi. Bloccato è stato portato in ospedale per essere sottoposto ad alcol test, risultato positivo. Per lui è scattato l'arresto in flagranza di reato. Il pubblico ministero di turno ha disposto gli arresti domiciliari. Si attende l'interrogatorio di convalida.