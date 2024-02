Non risponde alle chiamate, vigili del fuoco aprono la porta e lo trovano svenuto sul letto

BRINDISI - Si è evitato il peggio nella mattinata di oggi, giovedì 15 febbraio, in via Nicolò Taccone a Brindisi dove un 54enne non rispondeva alle chiamate dei parenti. Immediata la segnalazione ai vigili del fuoco per far aprire la porta di ingresso, chiusa dall'interno. L'uomo è stato trovato nel suo letto privo di sensi. I sanitari del 118, giunti nel frattempo sul posto, lo hanno preso in carico e portato d'urgenza al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi per le cure del caso.

