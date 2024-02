Gattino finisce in fondo a un pozzo lungo dieci metri: lo salvano i vigili del fuoco

SAN PIETRO VERNOTICO – Era finito in fondo a un pozzo lungo 10 metri. Grazie all’intervento dei vigili del fuoco, il protagonista di questa disavventura ora sta bene. Si tratta di un micio sfuggito alla proprietaria e cacciatosi nel grosso guaio. L’episodio è accaduto stamattina (martedì 27 febbraio) a San Pietro Vernotico. E’ stata proprio la proprietaria a chiedere l’intervento dei soccorritori, angosciata per le sorti del gattino.

Sul posto si è recata una squadra idi vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. Un pompiere specializzato in tecniche Saf (speleo alpino fluviale), con il supporto dei suoi colleghi, si è calato verso il fondo e ha recuperato la bestiola, per poi restituirla alla proprietaria. Una volta terminato l’intervento, la zona è stata messa in sicurezza.

