Guardia di finanza: il comandante regionale in visita al comando provinciale di Brindisi

BRINDISI - Nella giornata di ieri (martedì 19 settembre), il comandante regionale Puglia della Guardia di Finanza, generale di Divisione Fabrizio Toscano, si è recato in visita presso la Caserma “Fin. Mavm Angelo Apruzzi” sede del comando provinciale di Brindisi.

La massima autorità regionale, da cui dipendono tutti i reparti della Guardia di Finanza della Puglia, dopo essere stata accolta con gli onori militari di rito, dal comandante Provinciale di Brindisi, colonnello Piergiorgio Vanni, ha incontrato una rappresentanza del personale in servizio e una delegazione della Sezione Anfi di Brindisi.

Successivamente, il generale Toscano ha partecipato al briefing nel corso del quale il colonnello Vanni ha illustrato la situazione socio-economica del territorio brindisino unitamente ai principali aspetti relativi alla gestione del personale, alla logistica ed alle operazioni della Guardia di finanza nella Provincia.

Uno specifico approfondimento è stato dedicato alle principali attività operative in corso in un territorio che vede le Fiamme gialle particolarmente impegnate nel contrasto alla criminalità economico-finanziaria ed organizzata, all’evasione fiscale ed agli illeciti in materia di spesa pubblica.

Un focus è stato riservato alle attività di controllo in materia di Pnrr e alle indagini patrimoniali a contrasto della criminalità organizzata. AL termine della visita, il generale Toscano ha espresso parole di apprezzamento ai militari del comando provinciale, invitando il personale a continuare, con impegno e professionalità, nell’azione di servizio a tutela dei cittadini e delle imprese.