Caldarroste: come cucinare al meglio i frutti simbolo dell'autunno

BRINDISI - Camminando per la strada in autunno, chi è che non ha mai prestato attenzione ai venditori di caldarroste? Si viene pervasi dal tipico odore che può stimolare la voglia di acquistarle. Solitamente, però, il take-away non è consentito e le castagne in vendita devono essere cucinate a casa. Di seguito viene proposta una ricetta semplice e veloce per servire a tavola questa pietanza caratteristica.

Ingredienti:

Castagne - quantità variabile in base al numero di persone che dovranno mangiarle.

Procedimento:

Scegliere le castagne, assicurandosi che siano integre. Non serviranno altri particolari occorrenti, a meno di qualche piccolo utensile e delle padelle. Porre su ogni frutto un taglio non inferiore a 1,5 cm, al fine di non farlo scoppiare in cottura. Mettere tutto in una pentola d’acqua e lasciare in ammollo per 2 ore.

Al termine, versare le castagne facendo scolare l’acqua e poi cuocerle a fiamma su una padella apposita finché non saranno pronte. Ogni tanto è meglio mescolarle e sollevare la padella o, qualora possibile, utilizzare uno spargifiamma che servirà a non permettere la bruciatura. Quando sarà terminata la cottura, i frutti si potranno servirle a tavola.

È consigliabile mangiare le castagne al momento, quando sono ancora in padella, per gustare l'insostituibile sapore. In caso contrario, si potranno consumare entro 1-2 giorni.

Per non perdere nessuna sfumatura dell'intera essenza del frutto, il consiglio è quello di avvolgere le castagne in cottura con un sacchetto di carta bagnato. Meglio fare attenzione che non si asciughino, per evitare la bruciatura. Questo consentirà all’alimento di conservare una certa percentuale della sua umidità.