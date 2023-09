Mangiatori di peperoncino: il campione d'Italia è un mesagnese

MESAGNE - Si è laureato per la seconda volta consecutiva campione italiano tra i mangiatori di peperoncino. Carmelo Francavilla, mesagnese doc, ha partecipato al Diamante peperoncino festival giunto alla sua 31esima edizione.

"L'uomo dalla bocca di amianto", così viene simpaticamente chiamato, ha divorato 817 grammi di peperoncino diavolicchio di Diamante (prodotto originario del Cosentino) in soli 30 minuti.

Ed è stata proprio la Calabria la location (perfetta) della competizione. Si tratta, non a caso, dell'alimento che più caratterizza quella terra.

Nel corso dell'evento, durato dal 6 al 10 settembre, si sono susseguiti convegni, degustazioni, “officine del gusto”, insieme alle mostre mercato “Mangiare mediterraneo” e “Mondopic”, che hanno dato spazio alle novità piccanti dai cinque continenti.

Al Museo Dac è seguita l'esposizione “Peperoncini dal mondo” con oltre mille varietà di “capsicum”. Piazzetta San Biagio di Diamante, inoltre, è stata la sede del convegno medico sul "Peperoncino che fa bene alla salute e all'eros".

In ultimo, ma non certo per importanza, la finale della competizione che ha visto imporre Carmelo Francavilla sugli altri concorrenti, si è tenuta sabato sera (9 settembre). Grande soddisfazione per il mesagnese che ha documentato la propria gara in una "diretta social" su facebook.