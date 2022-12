'Ncartiddati, simbologia e ricetta della tipica pietanza brindisina

BRINDISI - Le cartellate, 'Ncartiddati nel dialetto brindisino, sono un tipico dolce natalizio della tradizione gastronomica pugliese.

Preparate soprattutto a Natale, nella tradizione cristiana rappresenterebbero l'aureola o le fasce che avvolsero il Bambino Gesù nella culla, ma anche la corona di spine al momento della crocifissione.

Ingredienti

- 1 kg di farina bianca

- Buccia di arancia o di limone non trattati

- 2 dl. di liquore di anice

- 1 Kg. di miele

- 2 dl. di olio

- 1 litro di olio per friggere

- 1 bustina di lievito

- 2 cucchiaini di cannella

- Codette e confettini colorati per decorare

- Un pizzico di sale

Procedimento

I passaggi sono stati sintetizzati con l'importante supporto della ricetta di Enza Cappelli, proposta dal portale online Il timone di Brindisi.

Si inizia facendo scaldare l'olio, ed una volta bollente, immergere la buccia degli agrumi

A tal punto, su una base, disporre la farina a fontana. Qui aggingere l'olio, il liquore d'anice, il sale e il lievito. Dunque, si può procedere impastando ed amalgamando per bene. Formare una palla e lasciarla riposare per circa 30 minuti.

Dopodiché, il composto va steso con il mattarello a mo' di sfoglia sottile. Per mezzo di una rotella dentellata si andranno a formare delle fettucce di una lunghezza pari a circa 25 - 30 cm ed una larghezza di 3 - 4 cm.

Queste vanno piegate a metà nel senso della lunghezza per poi unire i due bordi pizzicando con le dita ad intervalli di circa 3 cm. Tutto ciò dovrà essere svolto in modo da lasciare degli spazi concavi tra una pizzicata e l’altra.

Il passo successivo consiste nell'arrotolare la striscia di pasta a spirale pizzicando ulteriormente i bordi per non farla aprire.

Non rimane che friggere le ’ncartiddati poco per volta, in abbondante olio ben caldo, e passarle su carta assorbente per eliminare l’unto e farle raffreddare.

In un pentolino scaldare il miele, ed immergervi le pietanze poche per volta. Riposte su un piatto, distribuire sulla superficie zucchero a velo e cannella. Completare decorando con le codette colorate.