XFood presenta la “Cena a impatto zero”, dallo spreco al consumo sostenibile

SAN VITO DEI NORMANNI - Un’esperienza gastronomica che racconta il percorso verso la transizione ecologica, un menù ricercato e realizzato con prodotti del territorio, provenienti da agricolture, allevamenti e pesche sostenibili, il talento dello chef Giovanni Ingletti, raffinato e attento nel rispettare il territorio e a valorizzarne i prodotti, questi, e non solo, saranno gli ingredienti principali della "Cena a impatto zero - dallo spreco al consumo sostenibile", pensata ed ideata dallo staff del ristorante sociale XFood, in programma venerdì 14 ottobre alle ore 20:30, promossa dalla Condotta Slow Food Alto Salento, dal Gal 2020, Gruppo di Azione Locale Alto Salento, e dal Consorzio di Gestione di Torre Guaceto.

Filo conduttore dell'evento, il concetto di “cucina circolare”. Cos'è la “cucina circolare”? Semplice: riutilizzare le materie prime, laddove avanzano, e quindi non sprecarle, usando gli stessi ingredienti in modi diversi per averne il massimo vantaggio in termini di benefici e di risparmio. Questo processo diventa anche sostenibile considerando attentamente il modo di utilizzare gli elettrodomestici e gli strumenti associati alla preparazione delle pietanze ed alla conservazione dei cibi, per ridurre, per quanto possibile, i consumi energetici e la produzione di rifiuti. A tal fine, le materie prime e gli ingredienti utilizzati saranno locali, a Km 0, riducendone l’impatto ambientale.

L’idea nasce dalla voglia di evolversi su un tema ad oggi ricorrente, la transizione ecologica, senza rinunciare alla qualità ed al gusto, da sempre al centro di ogni iniziativa culinaria di XFood. Wine Partner della serata Michele Calò e Figli, Vini d'autore in Salento dal 1954. Info e prenotazioni 366.8913041.