Il diritto di replica e l’importanza del dibattito, anche acceso, in una democrazia

Il diritto di replica è sacrosanto quanto quello di critica e di espressione in senso lato. Di fatto n’è un’estensione. Normato dal codice deontologico giornalistico e dalla giurisprudenza, se n’è avvalsa la sindaca di San Pietro Vernotico, Maria Lucia Argentieri, in risposta all’articolo firmato dal sottoscritto e dai colleghi Gianluca Greco ed Emmanuele Lentini su una vicenda riguardante un’altra giornalista di questa redazione, Paola Bari, e le difficoltà che sta riscontrando nell’esercizio della propria professione nel suo paese natale e di residenza.

Inutile riassumere qui l’intera vicenda, basta consultare due link, quello sul summenzionato nostro articolo e il secondo, riguardante la presa di posizione di alcuni esponenti di opposizione in seno al consiglio comunale.

Il nostro era, quindi, un atto doveroso. Il che significa che BrindisiReport non compie un passo indietro e nemmeno di lato. Questo giornale apprezza molto la risposta, pur restando fermo sulle proprie posizioni, sebbene aperto al dibattito (come nel suo Dna), anche perché gli aspetti che ci hanno mosso ad apporre tre firme a un singolo articolo sono molto più complessi rispetto alla sola figura della prima cittadina.

Si ricorderà bene, infatti, che l’attenzione è stata posta su più soggetti e sull’uso a volte spregiudicato che fin qui hanno fatto dei social, straripando in più occasioni, a nostro avviso, oltre i confini di quel giudizio critico in senso puro che nessuno sognerebbe mai di opinare, quando argomentato.

Alla sindaca Argentieri riconosciamo oggi, con la massima onestà intellettuale, il merito di aver espresso articolate e preziose riflessioni sullo stato dell’arte del giornalismo, in senso generale e non solo locale. La sua è una lunga risposta che invitiamo a leggere per intero, sia per i motivi appena elencati, sia perché è giusto, diremmo necessario, che ogni singolo lettore si faccia una propria opinione sul caso, sentendo le due campane. In fin dei conti, il dibattito, che a volte si ammanta di toni accesi, specie nell’agone politico, è il sale della democrazia e viatico per la crescita.