E la sindaca di centro-sinistra ringrazia sul palco Luigi Caroli di Fratelli d'Italia

SAN PIETRO VERNOTICO - "E quindi grazie a Pino Romano, a Salvatore Giuliano, a Luigi Caroli e Giampiero Rollo". La domanda sorge spontanea: cosa ci fa Luigi Caroli, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, accanto a nomi del centro-sinistra? Le parole, infatti, sono state pronunciate lunedì 22 maggio dalla neo sindaca di San Pietro Vernotico, Maria Lucia Argentieri. La novella prima cittadina ha una storia politica che si inserisce pienamente nel solco del centro-sinistra. Non a caso, tra i quattro esponenti politici nominati, tre sono incontrovertibilmente, giustappunto, di centro-sinistra.

E' di centro-sinistra Pino Romano, con un passato da consigliere regionale. E' di centro-sinistra il preside Salvatore Giuliano, dei 5 Stelle. E' di centro-sinistra Giampiero Rollo, già primo cittadino di San Pietro Vernotico. Per quanto riguarda Luigi Caroli, beh, la sua presenza nel gruppo dei "ringraziati" salta all'occhio. Come è saltata all'occhio la sua presenza - questa volta fisica - al comizio di ringraziamento di Maria Lucia Argentieri. Una "toccata e fuga" che è stata immortalata anche dalla foto pubblicata in questa pagina. Ma la politica offre sempre sorprese, figurarsi quella locale.

Argentieri ha avuto la meglio sul sindaco uscente Pasquale Rizzo per un soffio di voti. Nella lista vincente (Domani Argentieri sindaca) compare per esempio il nome di Ruggero Polito, non propriamente un esponente di centro-sinistra, tutt'altro. Questo apparentamento apparentemente - si perdoni il gioco di parole - contro natura è difficile da spiegare. Ma l'apporto di Caroli potrebbe non essersi fermato qui, se Argentieri ha tenuto a ringraziarlo pubblicamente. Quel che è certo è che la presenza di esponenti di centro-destra in una lista di centro-sinistra potrebbe far storcere il naso a più di qualcuno.

Contattato da BrindisiReport, Luigi Caroli non si scompone e spiega di conoscere e stimare Maria Lucia Argentieri. Al coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia la vittoria della sindaca fa piacere, perché crede che lei farà del bene a San Pietro Vernotico. E poi, a livello locale, specie nei Comuni più piccoli - San Pietro Vernotico ha meno di 15 mila abitanti, quindi si è votato a turno unico - le differenze ideologiche e di partito si fanno labili, sottili, quasi inconsistenti. Così può capitare che accanto a storici esponenti di Pd e M5S appaia anche un consigliere regionale di Fdi. Altro che compromesso storico.