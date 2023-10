Gli alunni del "Salvemini" su Rai1, ospiti di "Uno mattina in famiglia"

FASANO - Gli studenti delle quinte classi dell’Iiss “Gaetano Salvemini” di Fasano saranno i protagonisti di una puntata della rubrica “Maturandi” all’interno della trasmissione televisiva “Uno mattina in famiglia” di Rai 1. Il programma è condotto da Beppe Convertini, Monica Setta ed Ingrid Muccitelli.

Le riprese si svolgeranno nella mattinata di lunedì 16 ottobre tra i plessi scolastici dell'istituto e le bellezze monumentali e architettoniche del centro storico di Fasano, risplendente di storia tra le sfumature del mar Adriatico, la solennità degli ulivi plurisecolari e il rapido innalzarsi delle colline. Il paesaggio fa da castone ad un gioiello archeologico di prima grandezza: l’antica città di Egnazia con reperti che datano dall’età del bronzo fino al IX secolo d.C..

A dialogare con i ragazzi sarà Stefano Pieri, meglio conosciuto come “psicologo della strada”, che da oltre vent’anni si occupa di progetti scolastici sul mondo emotivo e psicoaffettivo delle giovani generazioni.

Il format televisivo è rivolto ai giovani maturandi e prevede un dibattito in studio dopo il servizio esterno, dedicando tempo e spazio a ragazze e ragazzi che vivono in questi anni una realtà sociale molto complessa e che meritano attenzione da parte del mondo adulto. In questo la Rai conferma il proprio impegno di servizio pubblico con una rubrica di grande valore educativo.

"Accogliamo con entusiasmo la proposta ricevuta dalla Rai nelle persone di Stefano Pieri e del regista Andrea Rispoli – ha dichiarato il dirigente scolastico, Marella Convertino – Occasioni come queste sono preziose per la formazione dei nostri studenti sul piano esperienziale, formativo e anche umano".

L’evento sarà presentato alla cittadinanza e agli organi di stampa domenica 15 ottobre 2023, alle ore 19.30, presso la sede Itet di via Attoma dell’Iiss “G. Salvemini” di Fasano, alla presenza del sindaco e delle autorità locali.