Una "lady chef" di Torchiarolo a Sanremo: per Annalucia è la seconda volta

SANREMO (IMPERIA) - Per il secondo anno consecutivo Annalucia Tondo sarà tra le lady chef operative a Casa Sanremo. Ancora una volta, la panettiera di Torchiarolo chiuderà la sua attività per dirigersi verso il Festival della canzone italiana.

Farà parte di uno staff impegnato nella preparazione di pietanze e per il servizio catering rivolto agli addetti stampa e agli ospiti della manifestazione canora.

Reduce da un'opportunità di crescita professionale ed umana che definì "senza precedenti", già lo scorso anno Annalucia raccontò a BrindisiReport la propria esperienza. Era l'unica pugliese tra circa settanta partecipanti.

"Sei o sette anni fa mi sono iscritta all'Associazione cuochi Brindisi - esordiva Annalucia -. All'interno del medesimo ente, in ambito nazionale, è presente anche una sezione composta solo da donne: le lady chef".

"Aderendo a questo gruppo, è sorta la possibilità di poter andare al Festival di Sanremo per esercitare la mia professione - proseguiva -. Quando ho saputo di dover partecipare non ci credevo, è stata un'emozione unica".

"Con il mio panificio non mi fermo mai. Questa volta, però, ho deciso di chiudere una settimana proprio per partire in direzione del Festival - concludeva -. Sicuramente, qualora ci fosse la possibilità, ripeterei tutto senza pensarci due volte".

Ed infatti Annalucia Tondo è stata di parola. Anche per il 2024 il suo nome verrà associato alla kermesse sanremese e così dovrà lavorare sodo per sostenere i ritmi di questa settimana intensa, in cui tutta Italia si fermerà per assistere a Sanremo.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui