Tra economia e tecnologia, l'Istituto Tecnico che attrae sempre più studenti

Diventare il capitano di una nave, lavorare in ambito aeronautico e aerospaziale, diventare esperto di finanza digitale e di strategie di marketing di un’azienda: sono alcune delle professioni più ambite e desiderate dei nostri tempi. Lo dimostrano i dati relativi alle opportunità lavorative in questi settori, ma anche quelli che si riferiscono alle percentuali di scelta degli studenti delle scuole superiori che vedono in cima alla classifica gli istituti tecnici e tecnologici, soprattutto con l’articolazione Amministrazione Finanza e Marketing dell’ indirizzo economico che primeggia tra le preferenze.

Istituti moderni che proiettano nel mondo del lavoro e che assicurano tante esperienze sia durante il percorso di studi che post-diploma.

La scuola giusta per realizzare i propri sogni

Girare il mondo come Allievo Ufficiale su una nave o diventare un tecnico aeronautico per uno dei costruttori di aerei più importanti al mondo sono dei sogni che si possono realizzare scegliendo la giusta scuola e seguendo il percorso di studi più adatto ai propri obiettivi.

Lo sanno bene gli studenti e gli ex studenti dell'Istituto Tecnico Economico Tecnologico "Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi" di Brindisi, una scuola innovativa che sa coniugare una formazione completa con l'acquisizione di abilità e competenze tecniche – sia dal punto di vista teorico che da quello pratico –, garantendo così ai propri allievi un veloce inserimento nel mondo del lavoro e un'ottima preparazione per poter continuare al meglio gli studi post diploma.

Un'offerta formativa professionalizzante e di alto livello che comprende quattro percorsi di studio al passo con i tempi.

Due percorsi sono relativi al ramo “Trasporti e Logistica”: il Navale, per coloro che ambiscono a lavorare nel mondo della nautica, permette di ottenere il diploma di aspirante al comando di navi mercantili e abilita – tra le altre cose – all'imbarco su queste navi per intraprendere la carriera di ufficiale di coperta, e quello Aereo, che permette l’acquisizione di una conoscenza globale delle procedure operative, del traffico aereo e della legislazione vigente, grazie alla quale è possibile intraprendere una carriera in tanti ambiti all'interno del settore aeronautico.

Anche CAT e SIA nell'Offerta Formativa

All'Istituto “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi” non mancano nemmeno i percorsi in CAT (Costruzione Ambiente Territorio), ex I.T. per Geometri, che forniscono una preparazione teorica e pratica nel mondo delle costruzioni e della tutela del territorio, e quello in Amministrazione, finanza e marketing, articolazione SIA, caratterizzato dallo studio dell'informatica applicata in ambito economico, finanziario e aziendale, che forma operatori con competenze informatiche e amministrativo-finanziarie in grado di gestire uffici di aziende e i necessari software applicativi.

Una lunga storia con un grande presente per preparare insieme un futuro ambizioso: si può riassumere così la missione dell'Istituto Tecnico Economico Tecnologico "Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi" di Brindisi, un' importante realtà territoriale che mette al centro i propri studenti e i loro bisogni.

