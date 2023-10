Ecosostenibilità, innovazione e Made In Italy: l'arredamento pugliese è sempre più apprezzato

L'attenzione alla sostenibilità ambientale si è affermata come un valore fondamentale e imprescindibile in ogni aspetto della vita quotidiana, diventando una consapevolezza che va oltre l'effimero status di "trend" o un mero obbligo normativo e trasformandosi in unpasso necessario a garantire un futuro al nostro pianeta.

Questa crescente sensibilità alla sostenibilità ambientale si manifesta in maniera tangibile nel mondo dell'arredamento e del design, dove le scelte in tema di materiali e processi produttivi stanno subendo una rivoluzione significativa.

Ecohabitat e colonnine elettriche: il Gruppo Azzarito mette al centro l'ecosostenibilità

Un esempio importante in questo senso è quello rappresentato dal Gruppo Azzarito che con il suo progetto EcoHabitat ha rappresentato – e rappresenta – un autentico punto di svolta che pone l'ecosostenibilità al centro del proprio impegno aziendale. EcoHabitat prevede infatti l’utilizzo di un impianto fotovoltaico sulle falde di copertura che rende la struttura energicamente autosufficiente e impedisce l'emissione di anidride carbonica. Grazie a questo progetto il Gruppo Azzarito ha già risparmiato ben 11.180 Mg di CO2 da quando il progetto è stato avviato.



L'aggiunta di un nuovo impianto con una potenza di 85 kWatt all'impianto preesistente da 120 kWatt rappresenta un importante miglioramento in termini di efficienza energetica. Questa espansione dovrebbe portare a un notevole incremento nella produzione complessiva di energia, contribuendo al soddisfacimento della crescente domanda. Tuttavia, non si tratta solo di una vittoria in termini di capacità, ma anche di sostenibilità ambientale. Grazie a questa espansione, è previsto un risparmio stimato di circa 8.676 Mg di CO2 emesse nell'arco di 5 anni. Questo rappresenta un significativo passo avanti nel ridurre l'impatto ambientale e nell'aderire a standard più rigorosi in materia di emissioni di gas serra, contribuendo così alla lotta contro i cambiamenti climatici.

La visione del Gruppo va però ben oltre il concetto di “ecosostenibilità” e si riflette nella decisione di installare colonnine di ricarica elettrica, un chiaro segnale del grande impegno a contribuire attivamente alla costruzione di un futuro più verde e responsabile nella regione pugliese. Una svolta che non solo agevolerà i clienti che utilizzano veicoli elettrici, ma contribuirà anche a ridurre le emissioni di carbonio e a promuovere un modo di vivere e lavorare più ecologico.

Ancora una volta il Gruppo Azzarito conferma la propria apertura all'innovazione e alla responsabilità ambientale, una testimonianza tangibile di come le aziende possano essere agenti di cambiamento positivo nella società.

Responsabilità aziendale che non si manifesta soltanto con la massima attenzione verso le tematiche ambientali, ma che pone l'accento anche sulla forte promozione del marchio Made in Italy, da sempre sinonimo di eccellenza, creatività e artigianalità. Una scelta che sottolinea il supporto all'industria italiana, alla produzione locale e alla conservazione delle tradizioni artigianali con un sostegno fondamentale per mantenere vive le radici culturali e per sostenere l'economia italiana.



Da più di 60 anni l'eccellenza che fa rima con territorialità

Con i suoi due punti vendita situati a Mesagne e San Michele Salentino, il Gruppo è da ormai sei decenni un faro di eccellenza e riferimento imprescindibile nell'ambito dell'imprenditoria pugliese. La sua storia è intrecciata con il tessuto economico e sociale della regione e, nel corso degli anni, ha attraversato un processo di continua evoluzione che ne ha ampliato la portata e l'importanza. La sua radicata presenza nel territorio pugliese è testimonianza di una profonda trasformazione, sia a livello di iniziative imprenditoriali che di valori aziendali.

Gruppo Azzarito fonde la tradizione e l'innovazione, la qualità e la sostenibilità, creando un equilibrio che riflette i valori chiave del Made in Italy e contribuisce a una visione di futuro sostenibile e all'avanguardia. Questa sinergia tra ecosostenibilità e Made in Italy è un segno di progresso e un esempio da seguire per il settore del design e dell'arredamento italiano.