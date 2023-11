La mobilità sostenibile nella regione Puglia: verso un futuro green e innovativo

Nel cuore della Puglia sta prendendo forma una rivoluzione nel campo della mobilità: l'innovazione hi-tech e la ricerca di soluzioni eco-sostenibili collaborano per dare forma ad un nuovo modo di viaggiare, delineando scenari futuri sempre più attenti alla salvaguardia del pianeta.

Il settore aerospaziale, con la sua spinta verso modelli di trasporto a basso impatto ecologico e altamente tecnologici, accompagna questo processo di transizione. In questa terra, tra campagne fertili e orizzonti aperti, si sta sviluppando una nuova storia di progresso, dove sostenibilità e innovazione si combinano per dare forma a un futuro di voli ecosostenibili e di sviluppo responsabile.

Opportunità imperdibili: ultimi posti per corsi di eccellenza nell'aerospazio pugliese

Ultimi posti disponibili per i Corsi ITS a Brindisi e Grottaglie: un biennio di alta formazione tecnica, sviluppato in stretta collaborazione con le Aziende, con il conseguimento di un diploma 5o livello EQF, interamente finanziato, per sviluppare nuove competenze in aree tecnologiche strategiche.

ITS Mobilità Sostenibile e Aerospazio Puglia offre percorsi biennali d’eccellenza, interamente finanziati, in grado di garantire sblocchi occupazionali alle figure specializzate e quest’anno ha ampliato ancora di più la sua offerta formativa.

Corsi avanzati nell'aerospazio pugliese: Investimenti e innovazione per la crescita regionale

A Brindisi e Grottaglie si punta su Corsi che hanno una valenza strategica sul territorio, visto che è ben noto che il rilancio del settore Aerospaziale parte dallo stabilimento di Leonardo che diversifica la produzione, attraverso investimenti che devono essere sostenuti dal Governo e dalla Regione Puglia. Dal 2025 dovrebbero essere prodotte, infatti, dieci coppie di fusoliere al mese, mentre attualmente se ne producono circa la metà. In questo modo si valorizza uno stabilimento con tecnologie all’avanguardia nel mondo della produzione di aerostrutture e con elevate professionalità.

I Corsi attivati a Brindisi e Grottaglie sono:

“Tecnico Superiore delle Tecnologie produttive per l’aeropazio” che focalizza l’attenzione sui materiali compositi, sia metalli che polimeri, sull’automazione, sull’additive manufacturing e sulle tecnologie dello spazio. “Tecnico Aeronautico Avanzato” che punta su Handling, Security e Piloting. “Tecnico Superiore per la manutenzione degli aeromobili”, con esami riconosciuti ENAC





ITS Mobilità Sostenibile e Aerospazio Puglia: diplomi di eccellenza e oppportunità finanziarie per i Giovani

È una preziosa opportunità per i giovani che dopo il diploma vogliono dedicarsi ad un biennio di alta formazione per acquisire un titolo spendibile da subito.

I corsi ITS Mobilità Sostenibile Aerospazio Puglia sono realizzati in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca ed enti locali, è previsto il conseguimento di un diploma 5o livello EQF. Il biennio, interamente finanziato, punta a sviluppare nuove competenze in aree tecnologiche considerate strategiche per lo sviluppo economico e per la competitività del Paese.

"Grazie ai fondi PNRR, gli ITS possono concedere borse di studio per garantire il diritto allo studio alle studentesse e agli studenti, e il sostegno per lo svolgimento degli stage e dei tirocini formativi anche all’estero, per garantire un percorso formativo professionale e una crescita personale di assoluto livello." afferma il Presidente ITS Mobilità Sostenibile e Aerospazio Puglia Antonio Ficarella, che sottolinea: "Il nostro ITS ha ricevuto finanziamenti per oltre 10 milioni di euro e ha avviato una riproposizione della propria offerta formativa e un potenziamento di strutture e laboratori.”

Un percorso formativo rivoluzionario: esperienze pratiche e internazionali con il supporto del PNRR

Il percorso è concepito con un approccio assolutamente innovativo di tipo itinerante e esperienziale: sono previsti momenti di formazione e esperienze di lavoro presso diverse Aziende, sia in Italia che eventualmente all’estero, utilizzando le risorse specifiche del PNRR per il totale sostegno dei costi per i corsisti. Un modello innovativo di formazione che consenta a diplomati della scuola di ogni tipo (anche non tecnici) di acquisire una formazione paragonabile a quella del perito industriale e successivamente, competenze gestionali unite a un’ ulteriore formazione tecnica di elevata specializzazione.