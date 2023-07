Operatore Socio-Sanitario: ecco come cambiano le modalità di accesso ai percorsi di qualifica professionale

Diventare un Operatore Socio-Sanitario (OSS) va ben oltre la prospettiva di un futuro lavorativo promettente nel campo dell'assistenza sociale. È un percorso che abbraccia la crescita personale e la trasformazione individuale. L'OSS è colui che offre cure e sostegno alle persone più vulnerabili della società, e questa professione unica richiede una combinazione di competenze tecniche e sensibilità empatica. Attraverso il loro impegno, gli OSS non solo aiutano gli altri, ma trovano anche gratificazione personale, contribuendo in modo significativo al benessere altrui e arricchendo le loro vite in un modo profondo. In passato, tuttavia, accedere ai corsi OSS rappresentava una sfida a causa delle restrizioni e delle limitazioni nell'ammissione. Con i recenti cambiamenti introdotti nella Regione Puglia, si è aperta una nuova prospettiva di formazione per gli aspiranti operatori socio-sanitari.

Corsi OSS in Puglia: un nuovo scenario di accesso e formazione

In Puglia, grazie alla pubblicazione della determina N. 00252 del 02/03/2023 della Regione, è avvenuto un cambiamento significativo nel percorso di formazione per diventare Operatore Socio-Sanitario (OSS). Uno degli aspetti fondamentali dei nuovi corsi OSS è il riconoscimento e l'autorizzazione da parte della Regione Puglia per offrire corsi in modalità autofinanziata (a pagamento), consentendo a chiunque di intraprendere questo percorso nell'ambito dell'assistenza socio-sanitaria. Prima di questa modifica, la Regione era l'unica a espletare i corsi OSS tramite Bandi Regionali, che erano gratuiti ma riservati solo ai disoccupati/inoccupati con accesso limitato tramite selezione a classi a numero chiuso. Ora, con questo nuovo scenario, chiunque può accedere ai corsi OSS presso gli enti accreditati, aprendo nuove opportunità per coloro che desiderano avvicinarsi a questa professione gratificante.

Formazione di qualità con la Scuola Leonardo da Vinci: il punto di riferimento per gli aspiranti operatori socio-sanitari in Puglia

L’Associazione Culturale e di Formazione Leonardo da Vinci, ente accreditato dalla Regione Puglia, in partnership con l’Ente Genesis Consulting, offre una formazione di eccellenza per coloro che desiderano intraprendere il percorso di Operatore Socio-Sanitario e non solo. Riconosciuta per la sua formazione di eccellenza e per il corpo docente di grande esperienza, l'Associazione, tramite la sua Scuola, si dedica con attenzione e cura all'accompagnamento dei propri allievi nel loro percorso verso il futuro lavorativo. Si impegna inoltre a proiettare le proprie capacità e attività in un contesto geograficamente più ampio, rispondendo alla richiesta del mercato e favorendo l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro.

CHIAMA ORA

Grazie alla vasta esperienza maturata, l'Associazione è operativa in diversi contesti formativi, tra cui il settore Socio-Sanitario, il Settore Meccanico, il Settore Industriale, la Formazione per Lavoratori e i corsi di formazione per giovani e disoccupati. Inoltre, la Scuola ha ampliato la propria offerta formativa includendo corsi per certificazioni linguistiche e informatiche riconosciute dal MIUR.



Per scoprire la vasta offerta di qualifiche ed abilitazioni professionali offerte dalla Scuola Leonardo da Vinci elo status dei corsi vi invitiamo a visitare il sito ufficiale. Seguite inoltre le pagine Facebook e Instagram del gruppo per rimanere sempre aggiornati su iniziative e novità.

Qui per consultare e scaricare l'intera determina