Alessandro Gentile divorzia da Varese: accordo a un passo con la Happy Casa

BRINDISI - Alessandro Gentile è sempre più vicino alla Happy Casa Brindisi. Nel primo pomeriggio di oggi (giovedì 27 gennaio) il giocatore originario di Maddaloni ha firmato la risoluzione consensuale del contratto con la Openjobmetis Varese, come confermato dalla stessa società attraverso una nota stampa. Da Varese si dà per certo che la prossima destinazione di Gentile sarà la New Basket.

L’accordo sarebbe stato già raggiunto. L’atleta potrebbe atterrare a Brindisi già nella giornata di domani. Tramontata dunque l’ipotesi che Riccardo Visconti potesse fare il percorso inverso rispetto a quello di Gentile, nell’ambito di uno scambio fra Openjobmetis ed Happy Casa. Visconti con ogni probabilità resterà alla corte di coach Vitucci, che in vista della partita in programma domenica prossima in casa del Banco di Sardegna Sassari (ore 20:45) potrebbe avere e disposizione anche l’atleta campano. Già ufficiale, invece, l’ingaggio dell’ala-pivot De Zeeuw.