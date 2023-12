Pallamano: si chiude con una sconfitta il 2023 della Sidea Group Junior Fasano

Si è chiuso con una sconfitta il 2023 della Sidea Group Junior Fasano, che nel recupero dell’11^ giornata della Serie A Gold è stata superata per 32-26 dal Brixen. Decisivo a Bressanone il pessimo secondo tempo della formazione biancazzurra, che invece nella prima frazione, dopo un avvio equilibrato (9-9 al 18’), aveva toccato anche il +4 (9-13 al 25’), sprecando numerose opportunità per distanziare ulteriormente gli alto-atesini.

I padroni di casa, graziati ripetutamente da Marko Knezevic e compagni, accorciavano le distanze prima dell’intervallo (13-14 al 30’), per poi operare il sorpasso in principio di ripresa. Al 38’ si registrava l’ultima parità (17-17), con gli uomini di Cutura che prima si portavano sul +4 (22-18 al 44’) e poi gestivano il finale sino al 32-26 della sirena. Una chiusura di anno solare dunque da dimenticare per i campioni d’Italia in carica, che avranno però l’opportunità di difendere il primo posto nell’ultimo turno del girone d’andata, in programma a Merano il prossimo 13 gennaio, dopo la pausa natalizia.

"Abbiamo disputato un buon primo tempo che dovevamo chiudere con un vantaggio molto più ampio – dichiara coach Vito Fovio – poi nel secondo tempo non siamo praticamente scesi in campo. Abbiamo commesso troppe ingenuità, siamo stati superficiali e sono molto deluso. Ci sono in rosa giocatori che in questo tipo di partite devono fare la differenza, ma non l’hanno fatta, ed ognuno deve prendersi le proprie responsabilità. Le assenze non devono essere un alibi, ed è fondamentale che chi scende in campo dia sempre il 100%, altrimenti andremo lontano".

Tabellino

Brixen-Sidea Group Junior Fasano 32-26 (13-14 p.t.)

Brixen: Volarevic, Azzolin 1, Candido De Oliveira 11, Arcieri 7, Canete 2, E. Iballi, A. Iballi 1, Korbel 3, Sontacchi 7, Fliri, Muelhoegger, Puntaier, Stricker, Rufinatscha, Oberhollenzer, Lubinati. All.: Davor Cutura.

Sidea Group Junior Fasano: Torbjorsson 5, Angiolini 1, Amato, Pugliese 6, Leban, Messina 1, Boggia, Gallo, Cantore 7, Beharevic, Knezevic 5, Cedro, Corcione 1. All.: Vito Fovio. Arbitri: Riello-Panetta.