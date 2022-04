Bisceglie-Brindisi, Di Costanzo: "Altra partita della vita, la squadra è serena"

Squadra in casa

Squadra in casa Bisceglie 1913

Dopo la vittoria casalinga contro il Gravina, il Brindisi è pronto ad affrontare un altro appuntamento chiave in ottica salvezza: i biancazzurri saranno attesi domenica 10 aprile dalla trasferta allo stadio Ventura, contro il Bisceglie (ore 15:30). L'obiettivo è continuare a sfruttare la scia positiva delle ultime settimane, nelle quali sono arrivate sei vittorie, un pareggio ed una sconfitta. A presentare la sfida alla vigilia ci ha pensato il tecnico Nello Di Costanzo.

Sulla partita: "Ennesima partita della vita per noi, altro scontro diretto dove i punti valgono doppio. Nel girone di ritorno abbiamo una media punti eccellente, ma siamo in una posizione di classifica ancora molto precaria. Fossimo stati in altri gironi saremmo già salvi, ma questo è il girone H, dove tutte le squadre hanno organici competitivi".

Sullo stato psicologico della squadra. "Siamo sereni ma consapevoli che anche domani sarà una partita da affrontare col piglio giusto per provare a fare punti fondamentali per il raggiungimento del nostro obiettivo.”