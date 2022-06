Brindisi, in arrivo il difensore Alex Sirri. E i biancazzurri lanciano l'indizio social

Alex Sirri al Brindisi, ci siamo. Il primo colpo della società biancazzurra sarà a quanto pare la firma del difensore centrale classe 1991, per cui si aspetta soltanto l'ufficialità. Calciatore di grande esperienza ed abile anche sui calci piazzati, Sirri nel corso della carriera ha vestito le maglie di Alessandria, Arezzo, Catanzaro, Virtus Francavilla e Ravenna in Serie C. Nella scorsa annata è stato tra i protagonisti del ritorno tra i professionisti dell'Audace Cerignola, totalizzando 27 presenze e 4 tra campionato e Coppa Italia di Serie D. Battuta la concorrenza dunque, il tecnico Ciro Danucci potrà contare su una pedina di fondamentale valore per il campioanto 2022/2023.

Ed intanto il Brindisi ha lanciato un indizio social pubblicando la foto di una mappa con le coordinate 25° 54’N 54° 32′ E il cui punto di arrivo è Sirri, un'isola del Golfo Persico.