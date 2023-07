Brindisi, rinforzo per il reparto offensivo: ecco Mbarick Fall

Girone C

Il Brindisi rinforza l'attacco con Mbarick Fall, ala classe 1997 reduce dall'esperienza biennale trascorsa al Sangiugliano City, trascorsa tra Serie D e Serie C. Nella passata stagione, nel girone A della terza serie, ha totalizzato 27 presenze, 3 gol e 4 assist, numeri simili a quelli del 2021/2022 dove ha messo a referto 23 presenze, 5 gol e 4 assist.

Lunga la sua trafila in Serie D con le maglie di NibionnOggiono, Crema, Fanfulla e Pro Sesto. Fall, che può essere impiegato su entrambe le fasce potendo anche ricoprire il ruolo di centravanti, ha firmato un contratto fino al 2025. I biancazzurri continuano dunque a costruire la rosa per il il campionato di Serie C 2023/2024: negli ultimi giorni è stato rinnovato il contratto del centrocampista Winston Ceesay ed è arrivato il terzino destro classe 2004 Antonello Vona dal Parma