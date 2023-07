Brindisi scatenato: ingaggiato anche il difensore Ciro Cipolletta

Serie C Girone C

Giornata ricca di annunci in casa Brindisi che, dopo aver ufficializzato gli arrivi del portiere Mirko Albertazzi e dell'attaccante Loris Palazzo, ha definito l'ingaggio di Ciro Cipolletta.

Il difensore classe 1996 è reduce da una stagione trascorsa prima al Grosseto e poi al Casarano, raccogliendo 29 presenze in tutto. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Ligorna, Sambenedettese, Savoia, Arezzo (in Serie C), Foggia, Fidelis Andria, Recanatese, Madrepietra Daunia, Gravina e San Severo. Un rinforzo di esperienza per la difesa a disposizione del tecnico Ciro Danucci.