Il Brindisi saluta Simone D'Anna: "Ciò che abbiamo realizzato insieme ci unirà per sempre"

Serie C Girone C

"Le nostre strade si dividono, ma ciò che abbiamo realizzato insieme ci unirà per sempre. In bocca al lupo, Capitano". Il Brindisi saluta l'attaccante Simone D'anna dopo la storica stagione trascorsa assieme, nella quale il classe 1990 ha contribuito in maniera significativa alla promozione in Serie C culminata con la vittoria dello spareggio contro la Cavese.

D'Anna è stato ingaggiato nell'estate 2022, dopo l'esperienza al BItonto. Lo score totale dell'esterno offensivo è stato di 35 presenze, 9 gol e 7 assist; il suo contributo non è stato decisivo solamente in campo, ma ha giocato un ruolo fondamentale anche nello spogliatoio: lo scorso febbraio fu in prima linea nella richiesta fatta alla società della revoca dell'esonero di mister Ciro Danucci. Ora, per lui, c'è una nuova avventura al Nardò.